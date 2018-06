Colombia y México, entre los peores países del mundo para trabajar (Infografía)

Arabia Saudita, China, Colombia, Grecia, Indonesia y México figuran entre los peores países para trabajar, debido a que en ellos no se garantizan los derechos de los empleados, según se desprende del último informe del Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional.

La investigación enumera una serie de obstáculos que afrontan los empleados, como la exclusión de gran número de trabajadores; la falta de garantías en todo lo que se refiere a derecho de negociación colectiva, libertad de expresión y protesta social; así como el aumento de la violencia y de los arrestos o despidos y otros actos de discriminación antisindical.

ituc-csi.org

Oriente Medio y el Norte de África continúan siendo lugares altamente peligrosos para los sindicalistas en lo que se refiere a violencia, arrestos arbitrarios y detención injustificada. Vuelve a ser una vez más la peor región del mundo para los trabajadores, señala el estudio. Mientras tanto, en el continente americano se han detectado desde violaciones regulares de derechos laborales a violaciones sistemáticas de derechos.

Dividido en seis categorías

El informe consta de seis clasificaciones: Violaciones no regulares de los derechos, Violaciones repetidas de los derechos, Violaciones regulares de los derechos, Violaciones sistemáticas de los derechos, Derechos no garantizados y Derechos no garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho.

La primera categoría —"los derechos laborales colectivos están por lo general garantizados"— está integrada por 13 países, entre los que destacan Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega, Suecia, y Uruguay.

Incluso organizaciones internacionales como la en el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional, en este caso, reconoce que el Estado mexicano Burgués, de manera sistematica, o sea que es practica... https://t.co/VtfmL0HAev — Deconstrucción Estud (@DOE_UAM) 14 de junio de 2018

En la sexta categoría —"los derechos no garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho"— se encuentran 11 naciones, entre ellas Burundi, República Centroafricana, Palestina, Irak, Libia, entre otros.

México y Colombia en la penúltima categoría

En cuanto a Colombia y México, figuran ubicados en la quinta categoría —"los derechos no están garantizados"— en una lista de 32 países.

Asimismo, el estudio considera que los peores 10 países para trabajar son Catar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Filipinas, Colombia, Kazajistán, Corea del Sur, Turquía, Bangladesh y Guatemala.