Instalan en Rusia una torre eléctrica con la forma de la mascota del Mundial
En la ciudad rusa de Kaliningrado la compañía energética Yantarenergo ha instalado una torre de alta tensión con la forma del lobo Zabivaka, la mascota oficial de la Copa del Mundo de Rusia 2018, informa Vedomosti. La construcción iluminada mide 37 metros de altura y pesa 64 toneladas.
В преддверии старта первого в России #ЧМ2018 #Янтарьэнерго торжественно ввело в работу стилизованную опору линии электропередачи. ⠀ В презентации энергообъекта приняли участие губернатор Калининградской области #АнтонАлиханов, генеральный директор «Янтарьэнерго» #ИгорьМаковский. ⠀ Ведущий зачитал поздравительную речь генерального директора #Россети Павла Ливинского: «Калининградская область – центр инновационных проектов «Россетей». Сегодня я рад поздравить всех жителей региона и коллег с появлением в Калининградской области «футбольного» символа. «Янтарьэнерго» – единственная дочерняя организация «Россетей», реализовавшая подобный проект. Желаю всем ярких побед, а коллегам - безаварийной работы». ⠀ Калининградские энергетики установили объект с целью популяризации мундиаля, создания особой атмосферы большого спортивного праздника. Это первая стилизованная #опораЛЭП в Калининградской области и четвертая в России. ⠀ Антон Алиханов: «Большое спасибо «Янтарьэнерго» за проделанную работу в рамках подготовки к чемпионату. Результаты энергетиков ценят и калининградцы, и туристы. Стилизованный объект станет украшением региона и будет символизировать праздник, который наступит через несколько часов в нашей стране». ⠀ Стилизованная опора – часть воздушных линий, обеспечивающих энергоснабжение международного аэропорта «Храброво» и Зеленоградского городского округа. ⠀ Игорь Маковский: «Сегодняшнее мероприятие – это завершение подготовки энергокомпании к мундиалю. Чемпионат стал катализатором для развития энергохозяйства региона. Мы построили и реконструировали километры линий электропередачи, возвели 2 цифровые подстанции 110 киловольт, создав тем самым условия для социально-экономического развития региона. Стилизованная опора ЛЭП – это наш подарок всем калининградцам и гостям города к футбольному празднику. Выражаю слова благодарности всем, кто был задействован в реализации проекта». ⠀ Торжественная церемония завершилась световым шоу и фейерверком. Для подсветки опоры в ночное время в футбольном мяче «спрятана» трансформаторная подстанция, от которой запитано световое оборудование. ⠀ #россети #россетиянтарь #калининград #калининградскаяобласть #энергетики #футбол