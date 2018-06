Encuentran un trigo transgénico de Monsanto no aprobado en un "sitio aislado" en Canadá

Trigo genéticamente modificado, no autorizado para su producción comercial en Canadá, fue descubierto en una granja del país el año pasado, según reveló la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, por sus siglas en inglés) esta semana. Ninguno de los granos de ese "sitio aislado" ingresó al sistema comercial y el descubrimiento no representa un riesgo para la seguridad alimentaria, de acuerdo con las autoridades.

Aún así, el organismo reconoció que no sabe ni cuándo ni por qué estas plantas comenzaron a crecer allí. "No podemos especular sobre cómo apareció", declaró David Bailey, director de división de producción vegetal de la CFIA, citado por CBC. "Lo que podemos decir con confianza es que no ha salido de esa ubicación", afirmó.

Desarrollado por Monsanto

Los funcionarios encontraron las plantas en una granja en el sur de la provincia de Alberta en verano del año pasado. Estas se encontraban junto a una carretera de acceso y no en la principal área de cultivo, y fueron advertidas porque el cereal había sobrevivido allí a la pulverización de las malezas del lugar. Las pruebas confirmaron que las plantas contenían un rasgo genéticamente modificado desarrollado por Monsanto, la principal compañía productora de agroquímicos y semillas modificadas del mundo.

Monsanto comenzó a realizar pruebas de campo de un trigo tolerante a los herbicidas en Canadá en 1998, pero las detuvo en 2004 después de que estas despertaran una amplia oposición entre la sociedad canadiense. Actualmente, este trigo genéticamente modificado no está aprobado para su producción comercial en ninguna parte del mundo.

Posibles consecuencias comerciales

El incidente ha despertado inquietud en Ottawa, preocupada por si la noticia podría afectar a las exportaciones de trigo canadiense. En 2013, después del descubrimiento de trigo genéticamente modificado en un campo en el estado de Oregón, varios países asiáticos suspendieron las importaciones del cereal de EE.UU.

"Basados ​​en extensas pruebas científicas, no hay evidencia de que este trigo esté en otra parte que no sea donde fue descubierto", subrayó Kathleen Donohue, del Deaprtamento de Agricultura de Canadá. "Esperamos que nuestros socios comerciales tomen decisiones informadas basadas en la ciencia".

Tras enfatizar que el trigo transgénico no ha sido encontrado en ningún cultivo comercial del país fuera de ese "sitio aislado", la CFIA se comprometió a monitorear el área de descubrimiento durante los próximos tres años. Mientras tanto, la cosecha descubierta fue destruida.