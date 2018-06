Miles de periodistas fueron enviados a un almacén durante la reunión de Trump con Kim Jong-un

Miles de periodistas de todo el mundo viajaron a Singapur para cubrir el histórico encuentro entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, que se celebró el pasado 12 de junio. No obstante, unos 3.000 de ellos fueron enviados a un almacén de tres pisos, donde tuvieron que ver la reunión en pantallas de televisión, informa The New Yorker. Algunos estaban tan aburridos que empezaron a entrevistarse los unos a los otros, añade la revista. A su vez, Politico ha precisado que solo se les permitió a siete periodistas estadounidenses presenciar el evento.