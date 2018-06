Mourinho a RT: El videoarbitraje es "una protección fantástica" para los árbitros

No hay ningún evento mejor que un Mundial para "traer el VAR a su dimensión máxima", sostiene José Mourinho.

En una entrevista exclusiva con los presentadores de RT Javier Rodríguez Carrasco y Aliana Nieves, el entrenador portugués, actualmente en el banquillo del Manchester United, José Mourinho, ha compartido su opinión acerca del sistema de videoarbitraje (VAR), aprobado por la FIFA para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Creo que los árbitros estarán encantados, porque ellos no quieren equivocarse. Los árbitros no quieren tener errores humanos que después tienen influencia determinante en los resultados de los partidos", ha comentado.

A su modo de ver, el VAR es "una protección fantástica" para los árbitros. "He tenido partidos históricos en mi carrera que no habría perdido si hubiera habido VAR", ha señalado Mourinho, quien recordó como ejemplo una derrota en semifinales de la Champions por "un balón que no estaba dentro".

"La cuestión es encontrar una dinámica justa que no cambie la estructura, la dinámica de un partido de fútbol", sostiene el entrenador portugués, señalando que en algunos países el sistema de videoarbitraje fue probado sin una debida preparación.

Según él, la tarea clave es encontrar "un punto de equilibrio" y no hay ningún evento mejor que el Mundial "para traer al VAR a su dimensión máxima, con tantos medios tecnológicos y con árbitros seguramente preparados de un modo específico para el VAR", opina Mourinho.

"El concepto del error mínimo o error determinante también es fundamental. Una cosa es un fuera de juego por centímetros, otra cosa es un fuera de juego por medio metro por el que un gol tiene que ser anulado", ha agregado.