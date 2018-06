Mourinho revela a RT su opinión sobre la ausencia de Benzema en el Mundial 2018

A lo largo de la historia ha habido jugadores de nivel mundial que, sin embargo, nunca han probado sus fuerzas en una Copa del Mundo. Este año los espectadores no verán en Rusia a Karim Benzema.

El director técnico portugués y actual entrenador del Manchester United, José Mourinho, ha hablado con los presentadores de RT Javier Rodríguez Carrasco y Aliana Nieves, entre otros temas, sobre una verdadera paradoja del mundo del fútbol: la ausencia en los campeonatos mundiales de algunos de los jugadores que ya han demostrado su clase ante todos los amantes de este deporte, pero que por varias razones no se ven en la cancha a la hora de representar a sus países en un Mundial.

"A lo largo de la historia hemos tenido nombres enormes que nunca han jugado una fase final de la Copa del Mundo", ha recordado Mourinho en una entrevista exclusiva con RT.

Uno de los futbolistas de los que se acordó el entrenador portugués en ese sentido ha sido George Weah, el actual presidente de Liberia, Balón de Oro de 1995. "Un jugador fenomenal, 'king' de África, y que nunca jugó un Mundial", ha apuntado Mourinho.

Si bien Weah no tuvo la oportunidad de brillar en una Copa del Mundo porque Liberia nunca se clasificó, algunos grandes jugadores no disputan el Mundial por decisión del entrenador de su selección. Estas decisiones son más difíciles de aceptar por parte de jugadores considerados "de calidad, de prestigio, de ambición" que sienten que deberían estar en el equipo nacional, sostiene Mourinho.

"Por ejemplo, el caso de Benzema, que es obviamente un jugador 'top'", ha señalado, recordando que el jugador del Real Madrid Karim Benzema se ha quedado fuera de la selección de Francia por decisión del entrenador Didier Deschamps.

Sin embargo, Mourinho no se apresura a lanzar críticas contra su colega. "Yo siempre estoy de lado de los entrenadores. Si Didier ha decidido que no está, es porque Didier piensa que no debe estar por alguna razón", razona el técnico portugués.