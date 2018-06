114 políticos mexicanos brutalmente asesinados antes de las elecciones

Desde septiembre de 2017 y hasta la fecha, un total de 114 políticos mexicanos fueron asesinados. Sobre ese total 43 eran candidatos o precandidatos que se postulaban para algún cargo en el marco de la campaña electoral en curso, según datos de la consultora Etellekt.

Además, el informe reveló que también resultaron muertos 50 familiares de personas ligadas a la política y que hay otros 132 dirigentes bajo amenaza. En términos generales, se registraron 413 agresiones, no solo contra ciudadanos sino también contra 31 entidades públicas y 268 municipios (más del 10% del total).

Con el asesinato de la candidata del PRI a una regiduría en Isla Mujeres, Q.R. suman 40 políticos (as) asesinados de dicho partido durante proceso electoral. Indicador de Violencia Política (IVP) de Etellekt (Junio 12, 2018). Isla Mujeres.

Tal como recordó el portal Vox, solo a principios de junio, tres candidatas fueron asesinadas en apenas 24 horas. Entre ellas estaba Pamela Terán, miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se postulaba para el concejo municipal en Juchitán. El 2 de junio, cuando salía de un restaurante en Oaxaca fue atacada a tiros. Su padre y un fotógrafo también murieron.

Por otra parte, el pasado 8 de junio en Piedras Negras, el candidato Fernando Purón recibió un disparo en la cabeza mientras se tomaba una selfie con un seguidor después de un debate con sus rivales.

La campaña y el año más violento

Según escribió el periodista Sergio Rascón recientemente en el portal Mexico.com, este es el proceso electoral más violento en los últimos 25 años. Asimismo, el año 2017 tuvo el mayor número de homicidios en la historia del país, con un total de 29.168, según los datos preliminares del gobierno.

No obstante José Antonio Polo, director del organismo de vigilancia de la seguridad pública Common Cause, dijo a NPR que "es muy probable que el número de homicidios sea de alrededor de 32.000". "Así que las malas noticias no son que el número actual sea el más alto de todos los tiempos, es probable que sea incluso mayor", subrayó.