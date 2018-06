Japón: EE.UU. ya ha presentado a Pionyang 47 demandas para su completa desnuclearización

Estados Unidos ha presentado a Corea del Norte 47 demandas para lograr la desnuclearización de la península coreana, según lo ha declarado este domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono, en declaraciones al canal de televisión NHK.

Kono ha precisado que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, subrayó durante su reciente visita a Pionyang que Washington entiende por desnuclearización total la liquidación, "de forma verificable e irreversible", de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, así como de todas las instalaciones pertinentes.

En este contexto, se presentaron a Pionyang las demandas, divididas en 47 puntos, aseguró el canciller japonés, agregando que si no se produce una desnuclearización completa, "no se eliminarán las sanciones contra Corea del Norte", recoge TASS.

"Son conscientes de ello", señaló Kono, que opina que Pionyang "no se retirará de su compromiso" de completar la desnuclearización.

EE.UU. no contempla la reducción de su contingente en Corea del Sur

Por otro lado, el canciller ha señalado que, pese a la cumbre entre Trump y Kim celebrada en Singapur, en estos momentos no se contempla una reducción de las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur.

En cuanto a la cuestión de las garantías de seguridad para Corea del Norte, el ministro apuntó que aún no se han especificado. No obstante, sugirió que podrían llegar en forma de un documento que declare que EE.UU. "no atacará a Corea del Norte, no cruzará el paralelo 38 y no derrocará el sistema allí existente".

El pasado 12 de junio, Singapur se convirtió en el escenario de la histórica reunión que mantuvieron el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Tras la cumbre, ambos mandatarios se comprometieron a establecer "nuevas relaciones" entre sus naciones y trabajar para lograr la desnuclearización completa de la península de Corea.