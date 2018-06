España podría acordar la retirada de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos

El Parlamento de España podría acordar en breve la retirada de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos, informa El Confidencial. Se trata de un monumento levantado por el dictador, que además de su tumba, alberga también los restos de más de 33.000 personas, en lo que se denomina la mayor fosa común de España. La mayoría fueron represaliados por el régimen franquista, muchos de ellos presos políticos utilizados como mano de obra en los trabajos forzosos para su construcción, que fallecieron durante los mismos.

Andrés Perelló, secretario de justicia y nuevos derechos de la comisión federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llevará dicha propuesta este lunes a la ejecutiva de su partido, que daría un nuevo significado a este monumento y se dedicaría a la memoria de las víctimas y a la reconciliación.

Esta propuesta ya fue presentada por el PSOE en mayo del año pasado en el Congreso de los Diputados, donde obtuvo el voto a favor de la mayoría: 198, y no obtuvo ningún voto en contra, donde el Partido Popular del expresidente Mariano Rajoy se abstuvo. En aquel momento se trató de una proposición no de ley que instaba al Gobierno a proceder a la retirada de los restos. Hasta su cese, el gobierno de Rajoy no cumplió la petición de la mayoría de la Cámara.

Ahora, el gobierno de Sánchez podría aprobar directamente esta medida, o llevarla al pleno del Congreso, donde presumiblemente contará con una amplia mayoría que la apoyará.