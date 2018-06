Confirman un caso de peste bubónica en humanos en EE.UU.

Médicos estadounidenses diagnosticaron peste bubónica a un niño que vive con su familia en el condado de Elmore (estado de Idaho). La revista Newsweek emprendió el pasado sábado un intento de explicar los orígenes de este primer caso en casi tres décadas registrado en el estado.

Las autoridades que están investigando el contagio no ponen en tela de juicio que el insecto transmisor de la cepa, en este caso particular, fuera una pulga. Se estima que el pequeño, cuyo nombre no ha sido divulgado, contrajo el bacilo a finales del mes pasado.

Tal y como informó el 12 de junio el Departamento Distrital Central de Salud de Idaho, todavía se desconoce si se infectó en su casa o durante un breve viaje de su familia al estado de Oregón.

En ambos estados la peste en humanos es muy rara. El nuevo caso es el segundo diagnosticado en Idaho desde 1990 y sería el octavo para Oregón en el mismo lapso. No obstante, la infección puede propagarse entre roedores, de los cuales las autoridades sanitarias destacaron a las ardillas terrestres, marmotas, tamias y perritos de las praderas.

Algunas pruebas sobre la infección de ardillas terrestres con la Yersinia pestis en el condado de Elmore y otro colindante resultaron positivas en los años 2015 y 2016. Desde entonces, sin embargo, no ha sido registrada ninguna muerte de esos animales por causa de la peste.

Una epidemióloga del mencionado departamento incluso habló de "áreas afectadas con peste" en EE.UU. Se recomienda a quienes las visiten usar repelente contra insectos, pantalones largos y calcetines. Además, dichos visitantes "pueden reducir el riesgo tratando a sus mascotas contra pulgas y evitando contactos con la naturaleza salvaje".

El niño enfermo para el momento del anuncio oficial ya había superado la etapa crítica de la enfermedad, gracias a la terapia con antibióticos, y está recuperándose en su casa, según las autoridades.