EN VIVO: Los amigos del 'Javier de cartón' cuentan a RT las aventuras vividas en Rusia

El 'Javier de cartón', la efigie de aquel desdichado aficionado mexicano que no pudo viajar al Mundial de Rusia con sus amigos, ha decidido visitar las instalaciones de RT en Moscú para contarnos las aventuras de las que ha sido parte en lo que va de esta travesía.

Javier soñaba con vivir en persona la fiesta mundialista, por lo que desde hace casi 4 años planeó junto a sus amigos viajar en autobús desde México hasta Rusia, pero en el último momento su esposa lo obligó a quedarse en casa.

Aunque en un principio a los compañeros de Javier no les gustó la decisión de este, se las ingeniaron para 'secuestrarlo' y llevárselo a la Copa del Mundo de Rusia. Ahora Javier se lo está pasando de lo lindo en el país sede del Mundial en forma de figura de cartón a tamaño natural con mensaje que dice: "Mi vieja no me dejó".

Los amigos de Javier viajan por Rusia en su autobús, que bautizaron 'Bendición', siguiendo a la selección mexicana. Lo transportaron por mar y a comienzos de este mes comenzaron su ruta por Europa camino de Rusia.

Finalmente, el 13 de junio los mexicanos llegaron a Moscú para apoyar al 'Tri' en su primer partido del Mundial Rusia 2018 contra Alemania.