El Pentágono pasa a la ofensiva en ciberguerra aumentando el riesgo de conflicto con otros países

El Pentágono ha autorizado "silenciosamente" al Comando Cibernético de Estados Unidos a adoptar un enfoque mucho más agresivo en el campo informático que podría aumentar el riesgo de tener conflictos con otros países, informa el periódico The New York Times. Ese cambio de enfoque no se debatió formalmente dentro de la Casa Blanca, según funcionarios de la administraciones actual y anterior.

La nueva estrategia prevé actividades constantes y disruptivas en redes informáticas extranjeras. El objetivo de ese plan —según un documento citado por el rotativo— consiste en "impugnar actividades adversarias peligrosas antes de que afecten a nuestro poder nacional".

"El combate continuo impone fricciones tácticas y costos estratégicos a nuestros adversarios, obligándolos a mover recursos a la defensa y reducir sus ataques", reza el papel.

The New York Times indica, citando documentos de estrategia y oficiales militares y de inteligencia, que el Pentágono elevó en primavera el estatus del Comando Cibernético abriendo la puerta a incursiones "casi diarias" de Washington en redes extranjeras. Ese cambio en la estrategia podría aumentar el riesgo de conflicto con aquellos Estados extranjeros que realicen actividades de 'hackeo', argumenta el rotativo.

Hasta ahora, el Comando Cibernético había asumido una postura en gran parte defensiva, tratando de contrarrestar los ataques a redes estadounidenses. En los relativamente pocos casos en los que ha pasado a la ofensiva, los resultados han sido mixtos en el mejor de los casos, mantiene la publicación.

Otro documento del Pentágono, fechado en mayo de 2017, proporciona una base legal para atacar misiles nucleares en plataformas de lanzamiento utilizando "opciones no cinéticas", es decir, un ataque cibernético u otros medios que no impliquen bombardear la instalación o explotar el misil.