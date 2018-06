El mexicano Rafael Márquez no podrá ser 'el jugador del partido' debido a sanciones de EE.UU.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de lavar dinero para un cartel de droga mexicano y congelaron todos sus activos financieros.

El futbolista del seleccionado mexicano Rafael Márquez no podrá optar al premio 'Jugador del partido', que patrocina la empresa estadounidense Budweiser y reconoce al mejor de cada encuentro en el Mundial Rusia 2018, a causa de las sanciones que le han impuesto las autoridades estadounidenses. Estas lo acusan de tener vínculos financieros con carteles de la droga en México, informa The New York Times.

En el Departamento del Tesoro de Estados Unidos creen que Márquez ayudó a lavar dinero al narcotraficante Raúl Flores Hernández y lo colocó en una lista negra, de modo que ningún ciudadano, compañía o banco pueden involucrarse con el jugador del 'Tri'. Aunque de momento el futbolista no ha sido acusado de manera formal por la Justicia de EE.UU.

De esta manera, Márquez no tiene permitido beber agua de la misma marca que sus compañeros del seleccionado mexicano, ni tampoco vestir un uniforme igual al resto durante las prácticas.

Así, en vez de posar en cada oportunidad frente a las cámaras junto a los logotipos de los patrocinadores del seleccionado, tal y como hacen sus compañeros, el futbolista debe mantenerse apartado. Incluso, el jugador a veces debe hospedarse por separado de su equipo, para evitar aquellos lugares con vínculos estadounidenses.

Además, las medidas restrictivas impuestas contra Márquez significan que todos los activos del jugador ubicados en EE.UU. o vinculados al sistema financiero del país norteamericano hayan sido congelados. Como consecuencia, el jugador renunció a su paga en su selección nacional, para no comprometer al equipo.

Frente a esta situación, Márquez niega rotundamente tener cualquier vínculo con los carteles de droga y contrató a un equipo de abogados para procurar que se le retire de la lista negra del Departamento del Tesoro estadounidense.