Patrice Evra: "Cuando Cristiano Ronaldo te invite a comer a su casa, solo dile que no"

El futbolista francosenegalés Patrice Evra ha recordado un par de anécdotas divertidas sobre Cristiano Ronaldo que confirman el espíritu competitivo del delantero portugués del Real Madrid.

En declaraciones a ITV Sport, el jugador del West Ham aconsejó a cualquiera: "Cuando Cristiano Ronaldo te invite a comer a su casa, solo dile que no".

Contó que un día recibió tal invitación por parte de Ronaldo, con el que jugaba en el Manchester United.

Fue tras entrenar, por lo que Evra estaba muy cansado, y "sobre la mesa había solo ensalada, pollo y agua, pero nada de refrescos, y empezamos a comer y pensé que después habría carne, pero no hubo".

Al concluir la comida, el astro portugués se puso de pie y "comenzó a jugar con la pelota y me dijo que 'diéramos unos toques'", a lo que Evra expresó que primero quería terminar de comer.

"'No, juguemos a dos toques' y empezamos a jugar. Luego me invitó a nadar en la piscina […] Este tipo es una máquina, no quiere dejar de entrenarse", señaló Evra.

No perder ni al ping-pong

También recordó otra historia de cómo Ronaldo jugó al ping-pong con Rio Ferdinand y este le ganó.

"Nos pusimos a gritar y Ronaldo parecía muy triste. Entonces mandó a su primo a comprarle una mesa de ping-pong y pasó dos semanas entrenándose en casa después de que volvió y derrotó a Rio delante de otros", relató.

"Así es Cristiano Ronaldo, por eso no me sorprende que quiera ganar más Balones de Oro, que quiera ganar el Mundial", concluyó.