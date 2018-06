Expresidente de Ecuador Rafael Correa analiza pedir asilo en Bélgica

El expresidente de Ecuador Rafael Correa analiza la posibilidad de pedir asilo en Bélgica, país donde reside actualmente con su familia.

"Es una de las alternativas que estamos estudiando, aunque todavía no es definitivo", dijo el exmandatario este martes en un seminario en el que participó en la Universidad Complutense de Madrid (España), informó el diario ecuatoriano La República.

Esta posibilidad esta siendo estudiada por Correa, luego que este lunes, la Justicia ecuatoriana lo vinculara penalmente a la investigación que se adelanta por el secuestro del exasambleísta alterno por el Partido Sociedad Patriótica Fernando Balda, ocurrido en 2012. La jueza Daniella Camacho, quien lleva el caso, estableció, como medida cautelar, que el exmandatario se presente cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia, en Quito, desde el próximo 2 de julio.

"Me pusieron una condición imposible de cumplir y usarán que incumplí la medida cautelar y entonces me pondrán la prisión preventiva", explicó Correa en el seminario.

El exmandatario dijo que "me quieren preso o fuera del país, pero inmovilizado" y eso ha sido demostrado porque "se me ha acusado de corrupción en varios casos, de crimen organizado, de tráfico de influencias, de sobreendeudamiento, por cierto, delito que no existe en Ecuador. Les falló todo eso y ahora sacan un caso de secuestro".

La investigación por el caso Balda