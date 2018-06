Rusia critica la "cínica" acusacón de EE.UU. sobre la politización del Consejo de DD.HH. de la ONU

La representación permanente de Rusia ante la ONU ha calificado de "cínicas" las afirmaciones que hizo EE.UU. sobre la supuesta politización del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al anunciar su retirada del organismo.

"Por lo visto, a EE.UU. le gustaría convertir el Consejo en un instrumento obediente para promover sus intereses y castigar a los países indeseables. En este contexto, se ven cínicos los intentos de EE.UU. de acusar a prácticamente todo el mundo de la politización del trabajo del Consejo y del fracaso de sus iniciativas", reza el comunicado de la misión diplomática rusa.

Esta subraya que "el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una plataforma internacional clave para la cooperación en el ámbito de la incentivación y la protección de los derechos humanos".

Se trata de una institución "destinada a servir a todos los países miembros, y no a un país particular o un grupo de países", prosigue el comunicado, agregando que "por desgracia, nuestros colegas de Washington no lo entienden o no lo reconocen".

La representación rusa reconoce que en el trabajo del Consejo "existen defectos", pero afirma que "a lo largo del tiempo, ha demostrado su viabilidad".

"Rusia seguirá con su trabajo constructivo en el Consejo de Derechos Humanos con el fin de mantener un diálogo y una cooperación equitativa sobre los derechos humanos", concluye el comunicado.