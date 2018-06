Canciller ecuatoriano: "El asilo para Assange no es eterno"

El nuevo canciller ecuatoriano, José Valencia, dijo que el asilo para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien permanece en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012, no puede ser eterno, por lo que su país está buscando "una solución a este problema". "En principio un asilo no es eterno, no se puede pensar en un asilo que dure por años y no haya un determinado punto en que esa situación se revea porque incluso eso es atentatorio con los derechos del asilado", dijo Valencia al canal Ecuavisa.