"No separamos familias": American Airlines no quiere trasladar a niños inmigrantes en sus aviones

La aerolínea estadounidense American Airlines ha pedido al Gobierno federal no utilizar sus aviones para "transportar a niños que han sido separados de sus familias debido a la actual política migratoria".

En el comunicado, que ha sido publicado en su página oficial, la compañía subraya que la separación familiar "no concuerda en absoluto con los valores de American Airlines". "Unimos a las familias, no las separamos", afirma la aerolínea. "No queremos ser asociados con la separación de familias, o algo peor, con sacar beneficio de ello", reza la declaración.

Al mismo tiempo, el comunicado explica que American Airlines proporciona sus servicios de viaje al Gobierno federal a base de contratos, pero el Gobierno no revela información sobre la naturaleza de los vuelos o pasajeros. "No tenemos conocimiento de que el Gobierno federal haya utilizado American Airlines para transportar a niños que han sido separados de sus padres debido a la reciente política migratoria, pero estaríamos extremadamente decepcionados al enterarnos de que ese fuera el caso", expresa la aerolínea.