"Tengo mucho dolor": Sampaoli se responsabiliza de la derrota de Argentina ante Croacia

El técnico de la selección argentina dio a conocer sus impresiones tras la derrota por 3 a 0.

El entrenador de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, expresó su tristeza ante la devastadora derrota frente a Croacia este jueves. "No pudimos encontrar una solución que ayudara a Argentina a jugar bien, y en particular a Messi. Definitivamente siento dolor", expresó.

En sus declaraciones a los medios, Sampaoli aseguró que él es "el mayor responsable" del resultado: "Lo que sucede al equipo en relación a la merma en el nivel de los jugadores es culpa de que el proyecto no prosperó".

El seleccionador considera que no leyó el partido como correspondía y, aunque en el primer tiempo Argentina logró neutralizar al rival, a los albicelestes les "costó mucho hacerle llegar la pelota a Leo [Messi]". Confiesa que les faltó "dominio posicional" para lograr más situaciones de gol.

"Hace mucho que como conductor de un equipo de fútbol no me tocaba un momento así. Y me tocó con la camiseta de mi país", agregó.

Sampaoli señala que el segundo gol "golpeó mucho" al equipo y llegó en un momento en que Argentina "estaba buscando y no encontró". Asimismo, destaca que Messi fue perjudicado durante todo el partido porque, en palabras del entrenador: "No encontramos el equipo para él".

No obstante, el técnico está esperanzado en el siguiente encuentro, en que enfrentará a la selección de Nigeria, para aprovechar las posibilidades y pidió disculpas a la afición albiceleste. "Toda la gente que vino hasta acá hizo un esfuerzo para venir a ver a la Argentina en un lugar dónde hoy no está. Este resultado nos incómoda mucho. Intenté hacer lo mejor posible, hasta ahora", concluyó.