VIDEO: Graban a profesor argentino robando a sus alumnos mientras estaban en el recreo

Un profesor de secundaria fue sorprendido en un video revisando las mochilas de sus alumnos mientras estaban en recreo. En la Escuela de Educación Agraria de Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires, los alumnos, cansados de varios hurtos, se organizaron y dejaron una cámara oculta en el aula mientras estaban en receso para descubrir al autor, recoge Diario de Cuyo.

Días atrás a uno de los estudiantes del 7° grado le sustrajeron de su morral escolar 1.400 pesos (unos 50 dólares).

Al revisar las imágenes, que rápidamente se viralizaron, los adolescentes se llevaron una tremenda sorpresa al ver que el presunto ladrón era su profesor de educación física.

En el registro se ve al hombre, que según los medios se llama Matías Rodríguez, revisando uno a uno los bultos de sus estudiantes mientras el salón está vacío.

En Argentina, quedó captado en cámara el momento en que un profesor les robaba a sus propios alumnos. Tenemos la historia completa a las 2pm, en la #PrimeraEmisiónSIN por @ColorVisionC9pic.twitter.com/MKeAlKkBDp — Noticias SIN (@SIN24Horas) 21 de junio de 2018

"Me da mucha vergüenza"

El portal Todo Noticias publicó una captura de la supuesta cuenta de Facebook del docente donde afirmaba que sentía "mucha vergüenza" y que estaba "pasando por un problema personal". "Ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí", recoge la publicación.

"No soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona", escribió.