'El Kun' Agüero sobre las palabras del técnico argentino tras la derrota: "Que diga lo que quiera"

Jorge Sampaoli había reconocido ser "el mayor responsable" de la derrota de Argentina frente a Croacia, añadiendo que "el proyecto no prosperó".

Sergio 'el Kun' Agüero, delantero de la selección de Argentina, dejó entrever el ambiente de tensión que se vive en el banquillo de la 'albiceleste' tras la amarga derrota inflingida por Croacia. Ante periodistas, después del encuentro, Agüero comentó palabras previas del entrenador Jorge Sampaoli.

"Que diga lo que quiera", respondió el 'Kun' a un reportero, antes de marcharse visiblemente molesto de la zona mixta. El periodista le había preguntado si compartía la opinión de Sampaoli de que "el proyecto fracasó" y que "los jugadores no se adaptaron" a él.

Las declaraciones del técnico argentino, no obstante, fueron sacadas de contexto. Sampaoli efectivamente dijo que "el proyecto no prosperó", pero añadió que por ese motivo fue "muy difícil que destacaran individualmente los jugadores que no estaban colocados en el proyecto".

Según MARCA, el entrenador no se refería al proyecto en términos generales, de equipo, sino al "proyecto de partido", y el 'Kun' Agüero no había escuchado esa explicación cuando se marchó abruptamente de la entrevista.