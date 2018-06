Hincha argentino pide perdón por broma sexista: "Otros hicieron varios videos, el mío se viralizó"

Al fan sureño se le prohibió la entrada a los estadios del Mundial luego de que humillara a una joven rusa con una broma de mal gusto.

El argentino que se aprovechó de una joven rusa para grabar una broma con lenguaje obsceno se ha disculpado públicamente por su comportamiento en el país anfitrión del Mundial. A Néstor Penovi, condenado ampliamente en redes sociales, se le había ya retirado su Fan ID por solicitud de las autoridades argentinas tras la polémica.

"Era un video para pocos amigos", indicó Penovi en entrevista con el programa El Tratamiento, de Ciudad Magazine. "De esos videos hicimos un montón con otros hinchas [...] no tengo idea de cómo ni por qué [el mío] se viralizó", añadió.

Penovi, de 47 años, puso a repetir frases vulgares frente a la cámara a una chica rusa. Pero, aseguró, "no es una menor, atiende en un negocio sola, aunque nadie le vio el documento". El aficionado afirmó no saber quién de sus amigos filtró la grabación a las redes sociales, y se mostró profundamente afectado por la forma en que deberá encarar a a sus hijos y a su esposa a la hora de regresar a Argentina.

"La persona más importante de mi vida, hoy, es mi hija. No tengo algo en contra de las mujeres, esto fue un chiste, una pavada de mal gusto. [...] Quiero pedir disculpas a todos [...] esto es algo que me avergüenza y no soy así", aseguró Penovi al borde del llanto, luego de que la Embajada de Rusia en Argentina lo exhortara a pedir disculpas públicamente.