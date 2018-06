Pompeo: "Las sanciones contra Corea del Norte no se levantarán hasta su total desnuclearización"

Las sanciones impuestas por Washington a Pionyang se levantarán solo después de la desnuclearización completa de Corea del Norte, ha afirmado el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en una entrevista con la cadena MSNBC publicada este sábado en la página oficial del Departamento de Estado de EE.UU.

"Si se da el caso de que el presidente Kim no puede o no está dispuesto a desnuclearizarse, las sanciones se mantendrán, la aplicación de esas sanciones continuará y volveremos a actuar con dureza si las negociaciones no son de buena fe o son improductivas", declaró Pompeo.