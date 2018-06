"El objetivo para la selección de México es llegar al quinto partido en el Mundial"

La primera victoria del 'Tri' contra la actual campeona del mundo le permitió encontrar "una verdadera armonía", opina un periodista mexicano.

El periodista deportivo Xavier Sol cree que la selección mexicana "ha encontrado el equilibrio" en este Mundial de Rusia 2018 tras imponerse este sábado por 2 a 1 contra Corea del Sur en su segundo partido del campeonato.

No obstante, según Sol, el objetivo principal del 'Tri' "no es avanzar a los octavos, México lo sabe hacer desde 1994: el objetivo es llegar al quinto partido, y por qué no, trascender y llegar más lejos". "Hoy hay unión del grupo, hoy hay buen futbol, hay convencimiento y hay que ganarle a Suecia", agrega.

Sol destacó que "la mentalidad" del técnico Juan Carlos Osorio ha cambiado, lo que representó "un salto de calidad" para la selección azteca.

"Creo que ese arrancar con una victoria contra campeones del mundo permitió una verdadera armonía. Si no se hubiera ganado contra Alemania, la presión hubiera estado muy encima", dice el periodista, quien también alabó el juego de "una estrella naciente", Hirving 'Chucky' Lozano, autor del histórico gol en el partido contra Alemania.

"Ganarle a Alemania representó para México apenas su victoria número 15 en la historia de los Mundiales a sabiendas que son más de 50 partidos. Es una nueva era", afirma Sol.