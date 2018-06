"Me duelen": futbolista mexicano suplica por los niños afectados por la política migratoria de Trump

Estas imágenes me entristecen, me duelen. No soy nadie para juzgar, ni tengo el poder de nada, solo quiero pedir POR FAVOR, a la gente que tiene la capacidad y el poder de hablar, les SUPLICO, hagan algo, los niños no son responsables de lo que está pasando, ayuden a que no sufran más. . No todos somos padres, pero TODOS somos hijos, hagamos conciencia. 🙏🏻

