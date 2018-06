Científicos explican por qué los humanos nunca encontraremos alienígenas

Tres científicos de la Universidad de Oxford (Reino Unido) han encontrado una explicación sobre por qué la humanidad no ha hallado extraterrestres. En esa búsqueda sometieron a análisis la paradoja de Fermi, que acentúa la contradicción entre las estimaciones que otorgan una alta probabilidad a la existencia de otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones.

Las conclusiones del equipo fueron publicadas este junio por la revista Proceedings of the Royal Society of London A. No solo afectan al pasado reciente de las observaciones, sino que tienen una proyección para el futuro e implica que los seres humanos jamás encontraremos vida extraterrestre inteligente.

Para llegar a esta conclusión, los científicos reconsideraron algunos parámetros de la ecuación de Drake, la fórmula mejor conocida para calcular el número de civilizaciones potencialmente detectables en otros planetas y exoplanetas. Ante todo, extendieron estimaciones más allá de la Vía Láctea.

Sin embargo, creen que la ecuación no ha perdido su vigencia desde los años 1960, cuando la propuso el astrónomo Frank Drake. A su juicio, este no es el caso de la paradoja de Fermi.

Únicos en el universo

Durante décadas los científicos intentaban resolverla de distintas maneras. El método más popular es la Hipótesis de la Tierra especial, la cual atribuye el origen de la vida en nuestro planeta a un número de casualidades afortunadas que apenas podría repetirse en otro lugar del universo al 100%. Pero también deben suceder eventos catastróficos que provocaran importantes cambios en la evolución, porque ellos propician una organización de vida cada vez más compleja.

El investigador principal del grupo, el sueco Anders Sandberg, destacó entre las respuestas a la paradoja que la inteligencia es muy rara, pero "tiene que ser tremendamente rara", recoge el sitio web Universe Today. "Otra posibilidad es que la inteligencia no durara mucho, pero es suficiente con que una civilización sobreviva para que se vuelva visible", sostuvo.

Cuando los científicos pusieron juntos y procesaron con métodos de estadística los resultados de los cálculos disponibles, descubrieron que en el 30% de casos nuestra galaxia estaría completamente exenta dea vida inteligente, salvo en la Tierra, mientras en algunas combinaciones de parámetros el número de civilizaciones extraterrestres resultaba bastante grande.

Según las propias estimaciones de los científicos, en este momento la humanidad es el único grupo de organismos inteligentes, aunque en el pasado o el futuro podría haber otras civilizaciones poco duraderas.