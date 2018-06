"Colombia no debe cambiar su identidad": El mítico portero René Higuita habla con RT tras el triunfo

El exseleccionado colombiano se reencuentra con el 'Pibe' Valderrama y comparte su pasión por el fútbol desde Kazán, donde su equipo venció a Polonia.

El legendario portero de la selección de Colombia René Higuita ha compartido frente a las cámaras de RT sus impresiones de la contundente victoria frente a Polonia, en compañía de su "amigo del corazón" Carlos 'Pibe' Valderrama.

"Colombia hizo lo que tenía que hacer. Esperaba más de Polonia", señala Higuita sobre el 3-0 de este domingo. De cara al siguiente partido con Senegal, "Colombia tiene que mejorar, pero lo más importante ahora es este triunfo. Conociendo a los jugadores, creo que ahora se debe aumentar un poco más el fútbol y el nivel", añade.

Higuita, conocido por algunos como 'El Loco' por sus arriesgadas pero impresionantes hazañas bajo la portería (y lejos de ella), precisa que la selección cafetera puede mejorar tanto en las llegadas en ataque como en las salidas desde atrás "sin la necesidad de tirar tanto pelotazo".

Estoy sorprendido. Rusia es muy bonita, las rusas hermosas y el ambiente aquí es impresionante René Higuita, exportero de la selección de Colombia

"Rifar el balón, tirar un pelotazo... ¿con el equipo que tenemos? Es una lotería", aseveró el guardameta en concordancia con lo que opina el 'Pibe'. "Como dice René, Colombia debe tener más la pelota, tenemos equipo para eso y lo hemos demostrado", indicó Valderrama, resaltando que el cuadro de José Pékerman no debe perder su enfoque.

"La característica de nuestro fútbol es tener la pelota para hacerle daño al equipo contrario, tenemos que mejorar eso", señala el 'Pibe'. Higuita, añade que, a pesar de que el cuadro de Senegal amenace con fortaleza y alta condición física, "Colombia no puede cambiar su identidad, que es la tenencia del balón, su buen manejo y el pase a gol". "Pero estamos felices y contentos con la posibilidad de clasificar", afirma por su parte Valderrama.

Rusia, un "ambiente impresionante"

Higuita resaltó además las características del país anfitrión del Mundial. "Estoy sorprendido. El país es muy bonito, las rusas hermosas y el ambiente aquí es impresionante", celebró el exjugador. "También la atención a los turistas, es impresionante la amabilidad", agregó.

En cuanto a la posibilidad de seguir disfrutando de los partidos del Mundial en otras ciudades además de Kazán, Higuita lamentó que, más allá del partido de este domingo, la federación mundial de fútbol no lo haya acreditado para más partidos: "La FIFA no me dio permiso". "Ya se me acabó el crédito", confesó el exfutbolista mientras Valderrama soltaba la risa.

Amistad: lo más lindo del fútbol

René Higuita no ocultó su emoción por vivir la fiesta mundialista en buena compañía. "Estoy feliz de encontrarme con los grandes amigos, nos dimos unos abrazos grandísimos en la tribuna [...] 'Pibe', estoy de verdad feliz de verte, vos lo sabés. Tenés esa partecita en mi corazón, y es una partecita muy grande", expresó.

Valderrama reaccionó de la misma forma y recordó que juntos vivieron momentos importantes en el pasado. "Pero quedó esto, la amistad, que es lo más lindo que nos deja el fútbol", celebró.