EE.UU.: La prohibición de invertir en empresas estadounidenses no solo afectará a China

La prohibición de inversiones en empresas tecnológicas estadounidenses no solo afectará a compañías chinas, sino a todas las que intenten robar la tecnología de EE.UU., ha anunciado el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, en su cuenta de Twitter.

Mnuchin ha calificado las informaciones publicadas por Bloomberg y The Wall Streel Journal de "falsas", esgrimiendo que la fuente de información "no existe o no conoce el tema demasiado bien". "El anuncio no será específico para China, sino para todos los países que están intentando robar nuestra tecnología", ha afirmado el secretario del Tesoro.