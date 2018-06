Maradona a Messi: "No sos culpable de nada" (VIDEO)

El exfutbolista dedicó un parte de su programa a felicitar a Messi por su cumpleaños y a brindarle palabras de apoyo.

En el programa 'De la Mano del Diez', la leyenda del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, felicitó a Leonel Messi por su 31.º cumpleaños.

"Me gustaría hablarle, decirle que no sos culpable de nada, de absolutamente nada, [decirte] que yo te quiero como siempre, te respeto como siempre", dijo Maradona en el programa emitido por teleSUR.

#Maradona: Me gustaría decirle a Messi que no es culpable de absolutamente nada y hoy que era el día de tu cumpleaños te dedicamos este programa con @VHMok de todo corazón.#DeLaManoDelDiez #teleSUResMundial pic.twitter.com/HFduH3x7WF — De la mano del Diez (@DeLaManodelDiez) 25 июня 2018 г.

"Has jugado conmigo un Mundial [2010] excepcional, me parece que hiciste figura a todos los arqueros que tuviste enfrente. Y hoy, en el día de tu cumpleaños, te dedicamos este programa con Víctor Hugo, que no sé si te llegará pero es de corazón, de verdad, aunque digan lo que digan", añadió Maradona.

Lionel Messi celebró su cumpleaños en medio de las duras críticas suscitadas por la actuación de la selección en el Mundial de Rusia 2018. Este martes la selección argentina se enfrentará a Nigeria en la última opción que le queda de clasificarse para los octavos de final de la Copa del Mundo.