Primera ministra: Gran Bretaña ya no es una potencia militar de 'primer nivel'

Theresa May, la primera ministra británica, pidió esta semana al ministro de Defensa del Reino Unido que justifique el papel de Gran Bretaña como potencia militar "de primer nivel", en un llamado que ha causado consternación en ese Ministerio. Detrás de esas palabras se encuentra, según dijeron expertos en defensa a Business Insider, la constatación de que el Reino Unido ya no puede competir económicamente con las principales potencias.

Coincide la declaración, además, con momentos de lento crecimiento de la economía británica, finanzas públicas exprimidas e incertidumbre sobre el Brexit.

"Es un reflejo de nuestro estado económico: los tiempos son difíciles", dijo Tim Ripley, un analista de defensa, y agregó: "La causa de todo es el dinero (…) Si no tienes dinero, no puedes gastarlo".

La primera ministra preguntó a Gavin Williamson, ministro de Defensa, si el presupuesto militar debería reasignarse a áreas como la cibernética, y si Gran Bretaña necesita mantener una fuerza naval, militar, aérea y de disuasión nuclear al mismo tiempo.

Ripley calificó esto como una declinación de "grandes ambiciones".

"No importa cómo lo arreglemos, este nuevo material cibernético es solo una excusa para escapar de la financiación de un poder duro", dijo el analista. "Si no pones el dinero y el poder duro, no tienes un 'asiento en la mesa principal'. No importa cuán brillante seas en ciberguerra, la gente se fija en los barcos, tanques y aviones", precisó.

Los comentarios de la premier se produjeron en el contexto de su reciente promesa de asignar unos 20 mil millones de libras al Servicio Nacional de Salud y el consiguiente debate acerca de dónde se obtendrá el dinero.

Según Julian Lewis, presidente del Comité de Defensa del Reino Unido, lo preocupante es si May podrá financiar adecuadamente a los militares después de atender a dicha promesa.