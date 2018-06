Messi, tras el triunfo sobre Nigeria: "No recuerdo haber sufrido tanto"

El astro argentino calificó como "parejo" el partido contra la selección nigeriana y analizó el futuro enfrentamiento con Francia en los octavos de final.

Lionel Messi, autor del primer gol de la Albiceleste en el duelo contra Nigeria este martes, ha confesado que la agónica victoria fue "un desahogo muy grande" para su selección y que no recuerda "haber sufrido tanto" en un partido.

"No recuerdo haber sufrido tanto en un partido, por la situación, por lo que nos jugábamos", reconoció la estrella del Barcelona en rueda de prensa tras el triunfo, agregando que "fue un desahogo muy grande para todos", porque venían pasando "días muy complicados" debido a los resultados de los partidos anteriores y "muchas cosas que salieron".

"Sabía que Dios está con nosotros"

El delantero argentino calificó el partido como "muy parejo", y explicó que el empate "lo complicó todo". No obstante, señaló que la selección estaba confiada en que "lo iba a hacer", si bien no pensaba "sufrir tanto". "Sabía que Dios está con nosotros y no nos iba a dejar afuera", añadió el jugador, quien ha dado las gracias a la hinchada por "todo su sacrificio".

En cuanto a Francia, que será su rival en los octavos de final, Messi indicó que se trata de una selección "muy completa" que tiene jugadores "de nivel mundial que juegan muy bien", por lo que el partido "será muy complicado", adelantó.

La selección argentina ha logrado imponerse por 2-1 sobre Nigeria en San Petersburgo, y seguirá en el Mundial Rusia 2018. Gracias a los goles de Messi y Marcos Rojo, el combinado sudamericano se ha clasificado para los octavos de final, en los que se enfrentará a Francia.

