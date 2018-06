Ecuador: Presidente Lenín Moreno pide a su hermano que renuncie al cargo de fiscal

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió a su hermano Guillermo Moreno que renuncie al cargo de fiscal de la provincia de Napo, en el oriente del país, para el que fue designado este lunes, de manera transitoria, por el Consejo de la Judicatura.

"Nunca he intervenido ni intervendría en ningún nombramiento de autoridades que no correspondan al Gobierno Central", dijo Moreno en un comunicado publicado en Twitter; sin embargo —añadió—, "le he solicitado (a mi hermano) que presente sus excusas a este encargo transitorio".

Según Moreno, su hermano "ha dejado claro en sus declaraciones que si esto significa un problema para el país, daría un paso al costado".

La designación de Guillermo Moreno fue criticada por algunos opositores, debido a que los representantes del Consejo de la Judicatura fueron nombrados "a dedo" por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.