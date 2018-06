Hijo de un general mexicano es repudiado por mostrar su vida lujosa en las redes sociales

Por si borran la nota. Este es Mario Sierra Moncada, hijo del Gral. Roberto Sierra . Presume opulente vida, no estaría criticándolo si no es xq no me cuadra ¿como puede vivir así con el sueldo de un general? Una sola bolsa de shopping vale lo q ganan los generales en un mes. 🤢🤮 pic.twitter.com/ZOYc0zWPq6