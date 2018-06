Candidatos presidenciales de México cierran campañas con mensajes sobre la ventaja de López Obrador

Los candidatos a la presidencia de México cerraron las campañas en la víspera de las elecciones del 1 de julio, en una noche donde los posicionamientos giraron en torno a la ventaja de Andrés Manuel López Obrador en las encuestas de preferencia electoral.

En este sentido, el izquierdista López Obrador se mostró seguro de obtener un triunfo en su tercer intento por convertirse en presidente, mientras sus adversarios, el derechista Ricardo Anaya y el oficialista José Antonio Meade hicieron un llamado a detener al político tabasqueño.

Simpatizantes de López Obrador en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, Mexico, 27 de junio de 2018. / Daniel Becerril / Reuters

AMLO: no hay que confiarse

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) hizo un llamado a no confiarse y a reafirmar la ventaja por más de 20 puntos porcentuales que lleva en las últimas encuestas de preferencia electoral.

"Va a perder el partido conservador pero no habrá represalias. Buscaremos la unidad hasta donde se pueda, pero no apostamos a la unanimidad ni al pensamiento único. Estamos empeñados en construir una democracia, no una dictadura", señaló.

Con un lleno del Estadio Azteca, ante algo más de 100.000 personas, López Obrador señaló que su triunfo debe ser contundente. "Vamos a ganar, pero nuestro triunfo debe ser contundente. Será un hecho histórico", indicó.

En cuanto a la relación con EE.UU. dijo que será de respeto pero sin someterse a los intereses de ningún país extranjero. "Nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. En la relación con EE.UU. habrá disposición para dialogar y llegar a acuerdos", afirmó. "México es un país libre y soberano, nunca será piñata de ningún gobierno extranjero", agregó.

Durante su intervención, reivindicó las luchas sociales de México en los últimos 50 años y aseguró que el movimiento que representa es uno de los más grandes del mundo. "Recordamos con admiración y respeto a quienes han participado a lo largo de los años en movimientos sociales y políticos: campesinos, obreros, estudiantes, maestros, médicos, ferrocarrileros y defensores de derechos humanos y de otras causas", explicó.

Anaya llama al "voto útil"

El derechista Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) hizo un llamado al "voto útil" para derrotar a López Obrador.

Desde la ciudad de León, Guanajuato, y acompañado por dos excandidatos presidenciales de su partido, Diego Fernández de Cevallos y Josefina Vázquez Mota, el joven panista llamó a no creer en las encuestas "pagadas" que lo ubican en el tercer lugar de las preferencias electorales.

Ricardo Anaya habla durante su cierre de campaña en León, Guanajuato, en México, 27 de junio de 2018. / RODRIGO ARANGUA / AFP

"Hago un llamado al voto útil, hágamoslo juntos y vamos a ganar", dijo Anaya.

"Este domingo estará en juego el futuro de toda una generación y yo quiero, hoy, hacer un llamado a todas y a todos los mexicanos de buena voluntad. Les quiero pedir que no se dejen engañar por las encuestas falsas que están patrocinadas desde el gobierno. Nuestra coalición, y esto debe quedar claro, es la única que le puede ganar a López Obrador", agregó.

Meade: la historia juzgará a quienes apoyan a Obrador

Por su parte, el oficialista José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA) señaló que la historia juzgará a quienes apoyan a López Obrador.

"La historia va a juzgar a quienes, conociendo el riesgo de la alternativa autoritaria y antidemocrática de Andrés Manuel, lo han habilitado. Un Andrés Manuel que amenaza a todos, amenaza a la Suprema Corte de Justicia, amenaza a las fuerzas armadas, amenaza a las familias con sacar a los criminales a las calles... y amenaza con sacar a tigres y a diablos", dijo durante el mitin.

José Antonio Meade en el acto de clausura de campaña, en Saltillo, Coahuila, México, el 27 de junio de 2018. / Alberto Puente / Reuters

En este sentido, desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, se comprometió a no fallar en caso de ser elegido como presidente.

"Será un nuevo gobierno, integrará un nuevo equipo con valores, con integridad probada, en el que nadie esté por encima de la ley, nadie. Con funcionarios que puedan mirar a los ojos a sus hijos y a los ciudadanos, y acreditarlos, como yo he hecho, de dónde viene su ingreso y que es congruente con su forma de vivir", aseveró.

'El Bronco' cierra con charla digital

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', realizó su cierre de campaña presidencial con una "charla digital", en la que reiteró la necesidad de acabar con los partidos políticos.

Mediante la plataforma de videos Youtube, Rodríguez Calderón ratificó su idea de no gastar dinero en apoyar a quienes no trabajan.

"Tenemos un país rico lleno de pobres. Quien quiere la patria, quiere a su vecino. Todo para el que trabaja, cero para el huevón (flojo)", señaló.

