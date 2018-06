Vaticinan "ira divina" contra Duterte por llamar a Dios "estúpido"

Eddie Villanueva, fundador de la iglesia Jesucristo es el Señor ('The Jesus is Lord Church', en inglés) ha afirmado que si el presidende de Filipinas, Rodrigo Duterte, no se arrepiente y pide perdón por sus declaraciones en las que dijo que Dios era "estúpido", tanto el mandatario como su país corren riesgo de ser castigados por la divinidad.

"Para nosotros, insultar a Dios es una blasfemia del máximo orden. La Biblia es clara: cuando uno difama a Dios, atrae calamidades no solo sobre sí mismo, sino sobre toda su nación", declaró Villanueva a ANC.

"Nadie puede burlarse de Dios. (…) Dios solo se ríe de ellos. Están atrayendo la ira de Dios", agregó el líder del movimiento, que tiene alrededor de diez millones de seguidores en el mundo.

Rodrigo Duterte declaró recientemente que Dios era "estúpido", y días más tarde aclaró que con su provocativa frase no se estaba refiriendo a "su propio Dios".

"No dije que mi Dios era estúpido. Su Dios no es mi Dios, porque su Dios es estúpido. El mío tiene mucho sentido común", manifestó.