"Que se resuelva de una vez": Familiares del ARA San Juan se encadenan en la Plaza de Mayo

Este miércoles por la noche, familiares de la tripulación del submarino argentino desaparecido el 15 de noviembre de 2017, acamparon y se encadenaron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Tomaron esta medida para exigirle al Gobierno de Mauricio Macri que acelere la licitación para que una empresa continúe con la búsqueda del ARA San Juan.

"Sentimos abandono por parte del Gobierno nacional y de la Armada. Manifestamos nuestro dolor viniendo a acampar a la Casa Rosada", señalaron las mujeres que encabezaron esta protesta citadas por el diario Perfil. "No nos vamos a mover hasta que el Gobierno resuelva esta situación de buscar una empresa de cualquier país, que sea viable para hallar al submarino y a sus tripulantes", añadieron.

Estamos en el país donde los familiares del ARA San Juan se tuvieron que encadenar en Pza de Mayo para exigir respuestas. Mientras tanto, Aguad sigue siendo Ministro y hay gente que todavía defiende a este gobierno. pic.twitter.com/7BXpDwFTKi — Martín Ogando (@MartinOgando) 28 de junio de 2018

Horas antes de iniciar el acampe, los familiares se habían reunido con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, durante aproximadamente 90 minutos, en un encuentro que no estuvo exento de tensiones. Además estuvieron presentes allí el jefe de la Armada, el vicealmirante José Luis Villán, y Graciela Villata, secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar.

Cabe recordar que el Ministerio de Defensa argentino preadjudicó los trabajos de rastreo a la compañía española Igeotest Geoscience Group, a finales de mayo. Sin embargo, debido a diversos trámites y formalidades, aún no se ha oficializado la licitación.

‼ #PlazaDeMayo

Familiares de tripulantes del ARA San Juan acampan en reclamo por la contratación de una empresa que ejecute la búsqueda del submarino pic.twitter.com/vVsjHNVFxe — Cynthia García (@cyngarciaradio) 27 de junio de 2018

La empresa, en caso de ser finalmente la responsable de la búsqueda, utilizaría un vehículo autónomo submarino (AUV) que será operado de manera remota desde una embarcación en la superficie. Podrá sumergirse hasta 1200 metros y rastrillar la zona de 60 por 40 millas (donde se supone se halla el submarino) en 110 días, descontando inconvenientes por mal tiempo.

"Ya no damos más"

Luis Tagliapietra, padre de Alejandro –uno de los tripulantes desaparecidos– explicó en diálogo con este medio que se encuentran exigiendo "que se resuelva de una vez por todas la contratación de la empresa privada para la búsqueda del ARA San Juan". Esto en virtud de que "no hay nadie buscándolos desde que el buque ruso Yantar se fue el 1 de abril".

"Los tiempos se han dilatado a tal punto que ya no damos más", añadió y comentó que la reunión con el ministro Aguad "no tuvo la respuesta" que necesitaban. "Hasta que no lo resuelvan no nos vamos a ir de acá", dijo. Y concluyó: "Es lo que pedimos siempre, saber donde están, encontrarlos y conocer la verdad de lo que pasó".

Cabe recordar que las hipótesis sobre qué sucedió con la embarcación fueron variando a lo largo de los meses, aunque una explosión producto de alguna falla parece ser la explicación más probable. También ha sido motivo de debate qué tipo de misión estaba desarrollando el ARA San Juan y se llegó a afirmar que estaba espíando a naves británicas asentadas en las Islas Malvinas.

Santiago Mayor