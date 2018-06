Maradona ofrece más de 10.000 dólares de recompensa para descubrir quién lo dio por muerto

El exfutbolista argentino Diego Maradona ofreció una recompensa de 300.000 pesos (aproximadamente 10.725 dólares) para quienes ayuden a identificar a los autores de las grabaciones de audio en las que se afirmaba que había muerto que se difundieron en los momentos en que 'el Diez' se había descompensado tras el partido entre Argentina y Nigeria de este martes, informa Clarín.

La falsa noticia sobre el fallecimiento de Maradona provocó que se descompusiera una de las hermanas del exfutbolista e hizo pasar un momento de mucha angustia a sus hijas, que intentaban comunicarse con su padre con desesperación.

"¿Vos creés que a mí me puede dar un ataque al corazón" sin que se produzca un gran alboroto "en el box en el que estábamos?", le preguntó, a su vez, Maradona a un periodista de Fox Sports. 'El Pelusa' explicó que en el palco donde se encontraban "servían vino blanco" y reconoció su exceso: "nos tomamos todo el vino, sí", pero "te juro que no me pasó absolutamente nada".

