Casi la mitad de los niños argentinos son pobres

De acuerdo a los últimos datos del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, una de las áreas del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 48,1% de los menores de edad del país sudamericano son pobres. A su vez los niveles de indigencia alcanzan al 10,2%.

Según Página/12, que tuvo acceso al informe que da cuenta de estadísticas del año 2017, el 28,1% de los niños y niñas viven en hogares donde las necesidades básicas (alimentación, servicios sanitarios, etc.) están insatisfechas. Este dato se complementa con que un 33,8% desayuna, almuerza y merienda fuera de su casa. Ya sea en comedores escolares o de organizaciones barriales.

Por otra parte, solo el 38,5% recibe la ayuda social estatal de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este plan supone un estipendio mensual de 1.577 pesos (56 dólares).

Una cifra que esconde caras de hambre: casi la mitad de los chicos argentinos son pobres según informe de Barómetro UCA. La pobreza alcanza al 48,1 % de los niños en Argentina. Un 17,6 % tiene déficit en sus comidas y un 8,5 % pasó hambre durante 2017. https://t.co/6h6I1Aj1Ltpic.twitter.com/enl97roLmC — Motor Económico (@motoreco_ok) 28 de junio de 2018

Otros datos dan cuenta que el 17,6% sufre déficit de alimentos y el 8,5% pasa hambre. En términos sanitarios el 52,7% depende del servicio de salud pública para atenderse. No obstante el 45,3% no visitó un odontólogo durante el último año y el 22,6% no recibió atención médica de ningún tipo.

Ianina Tuñón, investigadora que participó en la elaboración del informe, declaró al diario Ámbito Financiero que esto da cuenta de "una estructura social más empobrecida que se nota en todos los indicadores".

Si bien el último índice de pobreza publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) marcó un 25,7% en el segundo semestre del año pasado, el deterioro de la situación económica permite prever que en 2018 ese número crecerá. Estimaciones de la propia UCA pronostican que la población por debajo de la línea de pobreza llegará al 29% para fin de año.