"No me dejen sola": Joven argentina pide en un video que encarcelen a su agresor sexual

Una adolescente argentina ha colgado en las redes un video donde pide que se detenga al culpable de abusar sexualmente de ella y de quemar viva a su abuela.

Camila, como se identifica la chica en la grabación, explica entre lágrimas que tiene 16 años y que denunció al hombre por abuso sexual reiterado mientras vivía con su abuela, que era pareja del agresor, recoge De Brown.

La menor, que reside en Lomas de Zamora, una ciudad del Gran Buenos Aires, relata que, a pesar de que llevó su caso a los tribunales de su comunidad cuando tenía 14 años, el presunto abusador aún se encuentra en libertad y en abril pasado la prendió fuego a su abuela en represalia por la acción de su nieta.

La mujer, de 64 años, resultó con el 80% de su cuerpo quemado.

Camila se animó a denunciar a su abusador a pesar de q cumplió su amenaza y prendió fuego a su abuela. La justicia no le toma declaración a Camila y ella, al borde de cumplir 16, pide llorando que no la dejemos sola. Esto es el patriarcado, cuando preguntan. pic.twitter.com/UHc71jN2iO — Flor Monfort (@calistapunch) 27 de junio de 2018

"La Justicia no solo no me escuchó, sino que él cumplió su promesa de dañar a mi familia prendiendo fuego a mi abuela", dice la joven.

"Por favor, no me dejan sola. La Justicia me tiene que escuchar", afirma la adolescente.

En el clip, la chica también menciona los nombres de los fiscales María Delia Recalde, Mariano Leguiza Capristo y Maria Elizabeth Borneo, para que den más rapidez al proceso y no haya impunidad.

"Mi familia necesita que se haga Justicia para que este señor quede preso y pague el daño que me hizo".