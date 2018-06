VIDEO: Mujeres policía en pantalones cortos causan revuelo en el Líbano

La aparición de un nuevo uniforme con pantalones cortos para mujeres policía en una ciudad del Líbano ha causado polémica en el país.

"El 99 % de los turistas en la región del Mediterráneo llevan pantalones cortos", declaró Pierre Achkar, alcalde de la ciudad de Brummana donde se ha introducido la medida. "Queremos cambiar la lúgubre imagen del Líbano en Occidente", explicó a la agencia Ruptly.

No obstante, no todos están de acuerdo con el regidor. En las redes sociales, algunos usuarios criticaron la decisión argumentando que atraer a turistas utilizando a mujeres atractivas no es correcto. Otros hicieron hincapié en que el uniforme de los agentes masculinos, en cambio, no había sido cambiado.

Al mismo tiempo, una de las recién reclutadas mujeres policía, Samata Saad, afirmó que no tiene problemas con la vestimenta. "Vinimos voluntariamente a este trabajo, lo hemos aceptado con entusiasmo y esperamos que vuelva cada verano", comentó la agente de la ley.