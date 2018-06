Jabones, fideos o yerba mate: La industria cannábica crece en Uruguay

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) de Uruguay recibió recientemente un proyecto de parte de una empresa de capitales locales para desarrollar un nuevo tipo de producción. Se trata de una planta industrial en la que se elaborarán aceites medicinales, cremas relajantes, jabones y geles de baño, todo a partir de cannabis. Además, ya se está trabajando para producir alimentos como pastas y barras de cereales de la misma forma.

La iniciativa ya tiene el visto bueno del IRCCA y ahora espera la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP). "El proyecto va a contar con varias etapas, primero la habilitación de la planta que va a estar ubicada en el interior del país y va a cumplir con buenas prácticas de elaboración", detalló al diario uruguayo El País la química farmacéutica de la compañía, Susana Tchekmeyan. En segundo lugar, aseguró que "se cumplirá con todos los controles exigidos en la industria farmacéutica".

En relación a los productos explicó que el primero que lanzarán al mercado es un aceite de cannabis aunque con una composición diferente respecto al que se vende actualmente. "Debemos apuntar a la calidad más que a la cantidad y al aporte del 'know how' que los técnicos puedan hacer", declaró.

Verde que te quiero verde: Uruguay autorizó la venta de yerba "con agregado de cannabis". No tiene el psicoactivo THC, pero sí cannabidiol, con el que se produce el aceite medicinal. Será un 10% más cara que la tradicional ➡️https://t.co/8dzrMdFBhepic.twitter.com/XjxesMmIB3 — Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) 28 de junio de 2018

Para una segunda etapa se avanzará en cosméticos como cremas, jabónes y geles que, debido a su elaboración con Cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) servirán para "procesos inflamatorios y tratamientos de algunas dermatitis". Finalmente la especialista aseguró que su objetivo es crear "un nuevo perfil de tratamiento en afecciones como dolores crónicos, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, epilepsia, oncología, esclerosis múltiple, que supongan nuevas esperanzas para una vida mejor o para una mejor calidad de vida y menos sufrimientos".

Yerba mate también

Por otra parte, en paralelo a este anuncio, el MSP habilitó que a partir de la semana que viene se vuelva a vender yerba mate con marihuana –retirada del mercado en 2017 por no contar con la habilitación necesaria–.

Citado por el diario Perfil, el director de una de las dos empresas que distribuirán ese producto, Pablo Riveiro, dijo que como no genera ningún efecto psicoactivo "será de venta libre y podrá consumirla cualquier persona". Esto se debe a que no contiene THC, pero si CBD. En ese sentido Rivero enfatizó que "es yerba no medicinal. No es un medicamento y no es psicoactivo".

El costo será de un 10% más que el de la yerba mate común y además su empaquetado mostrará una hoja de la planta de marihuana para que sea facilmente identificable.