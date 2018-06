Duelo de grafitis: Messi aparece junto a Ronaldo en Kazán (y el portugués le lanza un desafío)

Después de trascender que el hotel donde se alojaría la selección argentina en la ciudad de Kazán tiene vistas a un enorme retrato de Cristiano Ronaldo, artistas rusos pintaron al lado un grafiti de seis metros de Lionel Messi.

El retrato del astro argentino fue terminado este 29 de junio, el día de la llegada de la albiceleste a esa ciudad rusa, donde se enfrentará este sábado a Francia en los octavos de final.

Por otro lado, el grafiti de Ronaldo tampoco quedó igual que antes: ahora, además de sonreír y guiñar un ojo, la estrella del Real Madrid lanza un desafío a su eterno rival, con una inscripción en inglés: "I scored 4 goals. Can you beat that, Leo?" ("Marqué 4 goles. ¿Puedes superar eso, Leo?").

Artistas rusos pintan un grafiti de Lionel Messi junto al retrato de Cristiano Ronaldo frente al hotel donde se aloja la selección argentina en Kazán (Rusia), el 29 de junio de 2018. / Thanassis Stavrakis / AP

Aunque la imagen de 'La Pulga' es inferior en tamaño a la de su colega portugués, el alcalde de Kazán, Ilsur Metshin, ya prometió que si Messi marca tres goles en el próximo partido, "haremos un grafiti en el edificio de la Alcaldía".

El partido entre Argentina y Francia será el primero de la fase de los octavos y se disputará en el Kazán Arena este sábado a las 17:00 (hora local). El mismo día, Portugal se enfrentará a los uruguayos en el Estadio Fisht de Sochi, a las 21:00.