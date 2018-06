VIDEO: Una mujer se encierra en un coche para entender qué siente un perro cuando lo dejamos dentro

Zephanie Woodward, veterinaria de profesión, se encerró este viernes en su automóvil para tratar de concienciar a la gente del peligro que supone de dejar a un perro encerrado en el interior de sus vehículos, especialmente en verano, recogen medios locales. El video, que se difundió por las redes sociales, fue grabado en la localidad galesa de Bridgend.

Woodward subió al automóvil con una temperatura en el exterior de 31 grados centígrados. A los doce minutos, la temperatura en el interior del automóvil había aumentado hasta los 40 grados, alcanzando los 46 en menos de media hora, razón por la que la veterinaria decidió apearse del vehículo.

"No podía creer las temperaturas que se alcanzaron y me sentí muy mal. Por favor, piensa en tus mascostas durante esta ola de calor", dijo la mujer, que utilizó un cronómetro y un termómetro para llevar a cabo su demostración. "No lo olvides, los perros mueren en los automóviles recalentados", sentenció Woodward.

La mujer, que trató de ponerse en la piel de los perros a los que sus dueños dejan encerrados en los vehículos, declaró que el riesgo de encontrar al animal sin vida es alto, haciendo hincapié en el abundante pelaje de los caninos y recordando que estos animales no pueden sudar.