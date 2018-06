Seleccionador español: "Rusia ha preparado muy bien el Mundial"

Fernando Hierro declaró que los jugadores de 'la Roja', no están asustados por el partido contra el equipo anfitrión, que se jugará este domingo en el estadio Luzhnikí de Moscú.

El entrenador de la selección española, Fernando Hierro, dijo este sábado en rueda de prensa que "Rusia ha preparado muy bien el Mundial de la FIFA", informa la agencia de noticias TASS. Asimismo, el exinternacional añadió que el partido contra el equipo anfitrión, que se jugará este domingo en el estadio Luzhnikí de Moscú, no asusta a sus jugadores.

"No hay duda de que vuestro país se ha preparado muy bien, me di cuenta de esto hace tres años", declaró el actual entrenador de 'la Roja'. "Mis chicos están acostumbrados a los estadios grandes, donde los aficionados no apoyan a nuestro equipo. Así que todo se decidirá sobre el terreno de juego", sentenció Hierro.

Las selecciones de España y de Rusia se enfrentarán la tarde de este domingo en el estadio Luzhnikí de Moscú, en el que será el tercer partido de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. El equipo que salga victorioso de este encuentro se enfrentará contra el vencedor del Croacia-Dinamarca.