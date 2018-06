¿Señales de crisis? Resurgen con fuerza en Argentina los mercados de trueque

El trueque, intercambio de bienes sin que medie el dinero, ha vuelto a verse en las calles de Buenos Aires, mientras arrecia la crisis económica.

Ya sea en mercados improvisados en la calle o grupos de Facebook, los argentinos recurren a este mecanismo para conseguir comida, ropa y otros bienes básicos, refiere Reuters. Los expertos atribuyen este fenómeno a los crecientes índices de pobreza, provocados por el alza del desempleo, la devaluación de la moneda, la inflación galopante y el estancamiento económico.

Personas intercambian bienes en el mercado de San Miguel, en las afueras de Buenos Aires. 15 de junio de 2018. / Martin Acosta / Reuters

Los clubes de intercambio, que se hicieron habituales en la crisis de 2002, han vuelto a resurgir como alternativa no solo para conseguir artículos personales o víveres, sino también para servicios de peluquería, depilación y de cuidado diario, detalla Portal de Noticias.

Jessica Galera, administradora de un grupo de Facebook dedicado al trueque, dijo a Reuters que a veces no se da abasto para atender las solicitudes: "Hay muchas caras nuevas. Ellas no tienen trabajo o el marido se quedó sin trabajo, o trabajan quizá los dos y no llegan con el sueldo".

La caída de 2,1 % del consumo en abril es una de las primeras señales de la complicada situación en Argentina, que registró un 9,1 % en el índice de desempleo el primer trimestre de este año, frente al 7,2% del período previo. Sin embargo, aún no se ha medido el impacto económico de la devaluación del peso, luego de que el Gobierno pactara un préstamo de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ello pronostica más inflación.

El jefe de Gabinete de Argentina, Marcos Peña, declaró el pasado viernes que las estimaciones de crecimiento económico para este año fueron revisadas a la baja debido a las turbulencias financieras, refiere Punto de Corte.