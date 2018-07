VIDEO: "Nosotras manejamos", la canción viral de una rapera saudita que celebra poder conducir

'Nosotras manejamos' (We Are Driving) es el título en español de la canción que interpreta la rapera de origen saudita Leesa para festejar el levantamiento de la prohibición que impedía que las mujeres pudieran conducir automóviles en Arabia Saudita.

"No olvides que hoy es el décimo día y esto significa que no hay ya necesidad de taxis. No estoy de broma, hoy puedo conducir yo misma", canta la joven. El décimo día se refiere a la fecha que, con arreglo al calendario lunar musulmán Shawwal, la prohibición fue levantada.

Leesa también ofrece consejos de seguridad a las mujeres que conducen por carreteras muy transitadas, haciendo hincapié en la importancia de abrocharse el cinturón de seguridad, recoge el portal Gulf News.

Desde el pasado 24 de junio las mujeres tienen permitido manejar autos al tiempo que el Gobierno saudita promulgó una estricta ley contra el acoso para garantizar la plena seguridad de las féminas que manejan en las carreteras.

La decisión fue anunciada en un decreto real en septiembre, pero se asignaron varios meses para preparar la logística, incluyendo la creación de autoescuelas.