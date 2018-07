Anaya y Meade aceptan derrota y triunfo de López Obrador como el próximo presidente de México

El candidato derechista Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD-MC, aceptó su derrota frente a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales en México.

"Ninguna democracia funciona sin demócratas, por eso porque creo en la democracia, porque soy demócrata, digo ante los mexicanos que la información con la que cuento, la tendencia da ventaja a Andrés Manuel López Obrador", dijo Anaya en conferencia de prensa.

"Reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los triunfos por el bien de México", agregó.

Señaló que a pesar de que fue perseguido políticamente por el uso faccioso de las instituciones del Estado por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, "lo ocurrido no mancha la victoria de López Obrador", dijo.

Anaya también reiteró que encabezará la oposición al gobierno de López Obrador, luego de que en las semanas previas a la elección comenzó una disputa al interior del PAN por el control del partido.

Meade también reconoce la derrota

Minutos antes, el oficialista José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, reconoció su derrota.

"Reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen", dijo Meade en conferencia de prensa.

"La coalición Todos por México no es la triunfadora", añadió. "De acuerdo con las tendencias fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo mayoría", dijo Mede quien deseó el mejor de los éxitos al izquierdista.

'El Bronco' felicita a Obrador

El candidato independiente Jaime Rodríguez 'El Bronco' felicitó a López Obrador por su triunfo y aseguró que la lucha de los independientes aún no termina.

"Las tendencias no me favorecen en esta elección, felicito a López Obrador por el resultado. Esta lucha independiente aún no termina, tenemos mucho trabajo que hacer y es importante que trabajemos de la mano ciudadanos y gobernantes", dijo Rodríguez.

Las tendencias no me favorecen en esta elección, felicito a @lopezobrador_ por el resultado. Esta lucha independiente aún no termina, tenemos mucho trabajo que hacer y es importante que trabajemos de la mano ciudadanos y gobernantes. #ProhibidoRendirse — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 2 de julio de 2018

Manuel Hernández Borbolla