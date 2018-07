López Obrador llama a la reconciliación tras su previsible victoria en las presidenciales de México

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la reconciliación nacional tras ser declarado como el triunfador de las elecciones presidenciales en México.

"Es un día histórico", dijo Obrador. "Una mayoría de ciudadanos ha decidido emprender la cuarta transformación de México", agregó.

"Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Lo mismo manifiesto para los tres candidatos a la presidencia de la República de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria", señaló.

"Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general", dijo.

"No habrá confiscación ni expropiación de bienes", indicó Obrador, quien apareció acompañado en el estrado junto a su esposa Beatriz Gutiérrez y sus tres hijos mayores.

Agregó que su gobierno dará prioridad a los más pobres y que se reunirá con organizaciones de derechos humanos para elaborar en conjunto un programa para erradicar la violencia.

"Seremos amigos de todos los países y pueblos del mundo. Se volverán a aplicar los principios de autodeterminación de los pueblos", señaló Obrador.

"Debo reconocer el trato que recibimos por parte del presidente Enrique Peña Nieto", dijo Obrador. "Fue ejemplar la pluralidady el profesionalismo de la prensa", añadió. Los medios de comunicación no fueron como en otras ocasiones correas de transmisión para la guerra sucia. También mi agradecimiento para las benditas redes sociales".

Con la voz quebradiza, aseguró "no les fallaré, no voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo".

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) viajó en un vehículo tipo sedán color blanco acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez y escoltado por un enjambre de periodistas y simpatizantes que lo acompañaron durante su recorrido.

Se prevé que López Obrador emita un mensaje de unidad luego de que minutos antes sus adversarios, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, reconocieron su derrota poco después del cierre oficial de las casillas.

Manuel Hernández Borbolla