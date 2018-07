¿Seguirá Jorge Sampaoli al frente de la selección argentina?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debe pagar una cláusula millonaria al actual director técnico de la 'Albiceleste' si rescinde su contrato actual.

Medios en Argentina dan por hecho que el director técnico de la 'Albiceleste', Jorge Sampaoli, dejará su puesto tras la eliminación de la selección en los octavos de final en Rusia.

Aunque no hay confirmación oficial por parte del Asociación de Fútbol Argentino (AFA), el periodista Hernán Castillo de TNT Sports aseguró que Sampaoli ha mantenido una reunión con el presidente de la organización, Claudio 'Chiqui' Tapia para definir los términos de su salida.

Los nombres que se barajan para sustituir a Sampaoli, según Clarín, son Diego Simeone, Mauricio Pochettino, Marcelo Gallardo y hasta Ricardo Gareca. Ese mismo diario asegura que el elemento clave para el reemplazo es si Lionel Messi continúa o no en la selección.

La traba que complica la negociación es la millonaria cláusula del contrato de la AFA con Sampaoli. Ese documento establece que el técnico debe permanecer al frente de la selección hasta 2022 y, en caso de que se rescinda, la organización debe indemnizarle con un pago de 20 millones de dólares, detalla Publimetro.

Según la información de TNT, la AFA está tratando de llegar a un acuerdo con Sampaoli. La única manera en que la organización puede librarse de pagar la cláusula sin ir a negociación es esperar la evaluación del técnico en 2019, después de la Copa América; si fracasa, pueden despedirlo unilateralmente sin indemnización.

Después de la derrota ante Francia en el Mundial, Sampaoli aseguró que no renunciaría: "No evalúo dar un paso al costado", dijo citado por Clarín. No obstante, las presiones de la fanaticada y el cuestionado desempeño de la selección en Rusia parecen presionar por su salida. En la víspera, los jugadores Lucas Biglia y Javier Mascherano presentaron su renuncia al combinado.