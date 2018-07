La exestrella del tenis Marat Safin ofrece su análisis de la victoria de Rusia sobre España

El deportista reconoció la buena calidad de los jugadores españoles, aunque destacó la falta de preparación que demostró el equipo durante el partido.

El extenista ruso Marat Safin, una estrella deportiva de nivel mundial que llegó a ocupar el primer puesto del 'ranking' de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y con gran experiencia en la organización de eventos deportivos, conversó con RT para ofrecer su análisis de la victoria del seleccionado ruso de fútbol sobre el combinado español.

"Creo que nadie pensaba que nuestros deportistas podía ganarle a España", ya que el conjunto ruso "no tiene la calidad que tienen los españoles", expresó Safin, que reconoció que "el equipo español no jugó en su mejor momento" y no salió "preparado para el partido". En cuanto a la selección rusa, opina que "debe ir paso a paso" y jugar de la misma manera como ha venido jugando hasta ahora, "corriendo mucho" y aportando "esfuerzo físico", concluyó el extenista.